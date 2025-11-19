By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 19, 2025
विवाह पंचमी पर क्यों नहीं होती हैं शादियां?
हिंदू धर्म में विवाह पंचमी का खास महत्व होता है। यह पर्व मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथ के दिन मनाया जाता है।
मार्गशीर्ष माह
मान्यता है कि इस दिन स्वयं भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा अर्चना की जाती है।
पूजा अर्चना
इस साल विवाह पंचमी का पर्व 25 नवंबर को मनाई जाएगी। लेकिन इस तिथि को किसी भी मानव का विवाह नहीं कराया जाता है।
तिथि
इसका कारण धार्मिक मान्यता और उनके जीवन की घटनाओं से जुड़ा है। चलिए जानते हैं कि इस दिन इंसान का विवाह क्यों नहीं कराया जाता है।
विवाह क्यों नहीं होता है
धार्मिक कथाओं के अनुसार, विवाह के कुछ समय बाद ही भगवान राम और माता सीता को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा।
कष्ट का सामना
वनवास
भगवान राम को राजकाज छोड़कर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा।
कठिनाई का सामना
इतना ही नहीं इस दौरान माता सीता ने भी अनेक कठिनाइयों का सामना किया।
दुख झेलना पड़ा
बाद में उन्हें अग्निपरीक्षा देनी पड़ी और राज्य में फैली गलतफहमियों के चलते उन्हें परित्याग का भी दुख झेलना पड़ा।
वजह
इसलिए विवाह पंचमी पर विवाह कराने से नवविवाहित जोड़े को भी अपने जीवन में कई तरह की बाधाओं और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
