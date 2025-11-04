By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 4, 2025
Faith
मंत्र का जाप 108 बार क्यों किया जाता है?
हिंदू धर्म में मंत्रों का बेहद खास महत्व होता है। साथ ही मंत्र को जपना भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है।
मंत्रों का जाप
अक्सर आपने देखा या सुना होगा कि लोग मंत्रों का जाप 108 बार करते हैं, जिसे बेहद शुभ माना गया है।
शुभ नंबर
हिंदू मालाओं में 108 मनके होते हैं। इसके साथ ही एक 'गुरु मनका' भी होता है, जिसके चारों ओर सभी 108 मनके घूमते हैं।
मनके की संख्या
लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंत्रों का जाप 108 बार ही क्यों किया जाता है? वैसे इसके पीछे कई वजहें बताई गई है।
वजह
ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया गया है। इनके नाम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन हैं।
राशि
इन 12 राशियों में नौ ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु विचरण करते हैं।
ग्रह
ऐसे में ग्रहों की संख्या 9 का राशियों की संख्या 12 में गुणा करने पर 108 संख्या प्राप्त होती है।
12x9 = 108
इसके साथ ही कुल 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 27 नक्षत्रों के कुल चरण 108 ही होते हैं।
नक्षत्र
ऐसे में माला का एक-एक दाना नक्षत्र के एक-एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इन्हीं कारणों से माला में 108 मनके होते हैं।
चरण
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
