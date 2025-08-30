By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 30, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
कोर्ट में जजों को माई लॉर्ड क्यों कहा जाता है? जानिए इसका मतलब
कोर्ट में जजों को 'माई लॉर्ड' या 'योर ऑनर' क्यों कहा जाता है? यह परंपरा कहां से आई और इसका क्या मतलब है? आइए जानें।
माई लॉर्ड
'माई लॉर्ड' एक सम्मानजनक संबोधन है, जिसका अर्थ है 'मेरे प्रभु'। यह जजों के प्रति आदर और उनके पद की गरिमा को दर्शाता है।
माई लॉर्ड का अर्थ
माई लॉर्ड की परंपरा ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से शुरू हुई। ब्रिटिश कोर्ट में जजों को लॉर्ड कहकर सम्मान दिया जाता था।
ब्रिटिश परंपरा
भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कोर्ट की यह परंपरा अपनाई गई। आज भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों को 'माई लॉर्ड' कहा जाता है।
भारत में माई लॉर्ड
कुछ कोर्ट में 'योर ऑनर' का उपयोग होता है, जो 'आपके सम्मान' का प्रतीक है। यह भी जजों के प्रति आदर व्यक्त करता है।
योर ऑनर का उपयोग
कुछ लोग 'माई लॉर्ड' को औपनिवेशिक अवशेष मानते हैं और इसे हटाने की मांग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैकल्पिक माना है।
माई लॉर्ड पर विवाद
आज के समय में 'माननीय न्यायाधीश' या 'सर/मैडम' जैसे संबोधन भी प्रयोग होने लगे हैं। यह भारतीय संस्कृति के अनुरूप माना जाता है।
बदलते समय में माई लॉर्ड
माई लॉर्ड या योर ऑनर कोर्ट की गरिमा और न्याय प्रक्रिया के प्रति सम्मान को बनाए रखने का हिस्सा है।
सम्मान का महत्व
ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी 'माई लॉर्ड' प्रचलित है। अमेरिका में 'योर ऑनर' ज्यादा आम है।
दुनिया में जजों का संबोधन
'माई लॉर्ड' जजों के प्रति सम्मान और कोर्ट की गरिमा का प्रतीक है। यह परंपरा समय के साथ बदल रही है, लेकिन सम्मान का भाव वही रहता है।
परंपरा और सम्मान
बारिश वाले बादल के रंग काला क्यों होता है? जानिए इसके पीछे की साइंस
Click Here