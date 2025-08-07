By Dheeraj Pal
ट्रेन के बीच में ही क्यों होते हैं एसी कोच?
भारतीय रेलवे देश के सीमांत इलाकों को बड़े-बड़े महानगरों से जोड़ने का काम करती है। भारतीय रेलवे ज्यादा सुगम और सुरक्षित माध्यम है।
इसी वजह से देश में रोजाना करोड़ों लोग इससे सफर करते हैं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि भारतीय ट्रेनों में एसी के कोच हमेशा बीच में लगे होते हैं?
लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेनों के बीच में ही एसी कोच क्यों लगे होते हैं। चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं।
बीच में होते हैं AC कोच
भारतीय ट्रेनों में इंजन के बाद जनरल कोच लगे होते हैं। उसके बाद स्लीपर और बीच में एसी कोच लगे होते हैं।
इसके बाद दोबारा स्लीपर कोच और उसके जनरल डिब्बे लगते हैं।
ट्रेन के बीच में एसी कोच को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है। रेलवे स्टेशनों पर एग्जिट गेट उसके बिल्कुल बीच में होते हैं।
ऐसे में एसी कोच में जो यात्री सफर करते हैं। उनको लगेज के साथ आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
शुरुआती दौर में स्टीम इंजन जब हुआ करते थे। उस दौरान एसी कोच आगे की तरफ लगा करते थे। ऐसे में कोच के भीतर इंजन की आवाज से काफी शोर होता था।
ऐसे में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एसी कोच को इंजन से दूर लगाया जाने लगा। इन्हीं कारणों की वजह से ट्रेन के बीच में एसी कोच को लगाया जाता है।
