By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
हवाई जहाज का ज्यादा हिस्सा सफेद क्यों रखा जाता है?
हवाई जहाज से यात्रा करना काफी रोमांच से भरा होता है। यातायात का तीव्र साधन होने के कारण हवाई जहाज से लंबी से लंबी दूरी बहुत कम समय में तय कर ली जाती है।
हवाई जहाज
अगर आप गौर करेंगे, तो देखेंगे कि यात्रियों का विमान का रंग सफेद ही रखा जाता है। हवाई जहाज को सफेद रंग में पेंट करने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं।
प्लेन का सफेद रंग
आज हम आपको बताएंगे कि आखिर पैसेंजर फ्लाइट को सफेद रंग में ही क्यों पेंट किया जाता है?
पैसेंजर फ्लाइट
आसमान में उड़ते समय हवाई जहाज पर सूरज की इंफ्रारेड किरणें पड़ती हैं, जिससे गर्मी पैदा होती है। सफेद रंग होने के कारण सूरज की रोशनी प्लेन से टकराकर वापस आ जाती हैं।
गर्म होने से बचाए
बता दें कि विज्ञान के मुताबिक, सफेद रंग सूरज की इंफ्रारेड किरणों को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे में फ्लाइट को सफेद रंग में पेंट किया जाता है, ताकि गर्मी ना लगे।
किरणों को रिफ्लेक्ट करता है सफेद रंग
आसमान में उड़ने के कारण फ्लाइट के सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क रहना पड़ता है। ऐसे में हवाई जहाज पर पड़े डेंट या क्रैक को चेक करना होता है।
डेंट या क्रैक
बता दें कि सफेद रंग होने के कारण डेंट या क्रैक आसानी से पता चल जाता है। साथ ही प्लेन के सफेद रंग होने के कारण इसे आसानी से देखा जा सकता है, जिससे दुर्घटनाएं कम होती हैं।
आसानी से चल जाता है पता
अन्य रंगों के अपेक्षा सफेद रंग हल्का होता है। बता दें कि हवाई जहाज में ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जो हल्का होने के साथ ही टिकाऊ हो।
हल्का होता है सफेद रंग
सफेद रंग के हल्का होने के कारण प्लेन पर बहुत अधिक भार नहीं रहता है। अगर हवाई जहाज को किसी दूसरे रंग से पेंट कर दिया जाए, तो इसका वजन बढ़ सकता है।
इसलिए सफेद रंग के होते हैं प्लेन
बता दें कि सफेद रंग जल्दी फीका नहीं पड़ता है, जिसके कारण हवाई जहाज को बार-बार पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
फीका नहीं पड़ता पेंट
