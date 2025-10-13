By Navaneet Rathaur
फ्लाइट की खिड़की गोल और उसमें एक छोटा छेद क्यों होता है?
ट्रेन हो बस हो या हवाई जहाज, हर सफर पर विंडो सीट पर बैठने का अलग ही मजा होता है।
सफर पर विंडो सीट
क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन और बस की खिड़कियां चौकोर होती हैं, लेकिन हवाई जहाज की खिड़की गोल क्यों होती है? आइए जानते हैं कारण।
हवाई जहाज की खिड़की गोल
दरअसल, हवाई जहाज की खिड़कियां हमेशा से गोल नहीं होती थीं। 1950 से पहले ये खिड़कियां चौकोर हुआ करती थी।
1950 से पहले खिड़की
1950 से पहले प्लेन कम ऊंचाई और धीमी गति के साथ उड़ते थे। लेकिन धीरे-धीरे हवाई जहाज की स्पीड बढ़ी। साथ ही उन्हें ऊंचाई से उड़ाया जानें लगा।
स्पीड धीमी
प्लेन के ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने और स्पीड बढ़ने के कारण हवा का दवाब बढ़ जाता है।
ऊंचाई पर हवा का दवाब
ऊंचाई पर हवाई जहाज की चौकोर खिड़कियों के कारण हवा का दवाब इतना ज्यादा हो जाता है कि खिड़की टूटने और प्लेन क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है।
चौकोर विंडो पर दवाब ज्यादा
हवाई जहाज यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्लेन की खिड़कियों का आकार गोल किया गया।
सुरक्षा है कारण
हवाई जहाज की खिड़कियां गोल आकार और उसमें छोटा छेद की होने के कारण, हवा का दवाब विंडो के हर हिस्से पर बराबर पड़ता है, जिससे इने चटकने-टूटने का खतरा ना के बराबर हो जाता है।
दबाव से सुरक्षा
