By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 23, 2025
LIVE HINDUSTAN
हवाई जहाज में सभी लोगों को मोबाइल फ्लाइट मोड में क्यों करना जरूरी होता है?
हवाई जहाज में उड़ान से पहले सभी यात्रियों को मोबाइल फ्लाइट मोड (एयरप्लेन मोड) में रखने की सलाह दी जाती है। यह सुरक्षा और सुविधा के लिए जरूरी है। आइए जानें इसके पीछे का कारण।
फ्लाइट मोड
फ्लाइट मोड मोबाइल के सभी वायरलेस कनेक्शन (सेलुलर, वाई-फाई, ब्लूटूथ) को बंद कर देता है। इससे कॉल, मैसेज या डेटा का उपयोग रुक जाता है।
फ्लाइट मोड क्या है?
मोबाइल सिग्नल हवाई जहाज के नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम से टकरा सकते हैं। फ्लाइट मोड से रेडियो सिग्नल बंद हो जाते हैं, जो हस्तक्षेप रोकते हैं।
रेडियो सिग्नल बंद
FAA और ICAO जैसे संगठन मोबाइल सिग्नल को प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण उपकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में उड़ान के दौरान फ्लाइट मोड अनिवार्य है।
FAA और ICAO के नियम
उड़ान के दौरान फोन लगातार नेटवर्क सर्च करता रहता है, जिससे बैटरी तेजी से ड्रेन होती है। फ्लाइट मोड बैटरी को बचाता है।
बैटरी की बचत
ऊंचाई पर फोन कई टावरों को एक साथ देखता है, जो नेटवर्क को ब्लॉक कर सकता है। फ्लाइट मोड से यह समस्या हल हो जाती है।
नेटवर्क कन्फ्यूजन
लैंडिंग के समय फोन सिग्नल पायलट की कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। फ्लाइट मोड से एयर ट्रैफिक कंट्रोल साफ रहता है।
पायलट की सुरक्षा
वाई जहाज में उड़ान के दौरान फ्लाइट मोड नहीं करने से ना केवल आपके फोन को नुकसान होगा, बल्कि विमान कंपनी आप पर जुर्माना लगा सकती है।
क्या होगा अगर ना करें?
अगर आपके फ्लाइट में इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट या Wi-Fi की सुविधा है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। फोन में फ्लाइट मोड में ही वाई-फाई या ब्लूटूथ चालू कर सकते हैं।
फ्लाइट मोड के बाद क्या?
फ्लाइट मोड उड़ान को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाता है। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए इसका पालन करना बेहद जरूरी है।
सुरक्षित और सुविधाजनक
