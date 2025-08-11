By Navaneet Rathaur
भगवान कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं? जानिए इसकी मान्यता
जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की खुशी में पूजा, भजन और 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। यह पर्व भक्ति और उत्साह का प्रतीक है।
जन्माष्टमी का उत्सव
जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग अर्पित करने की परंपरा काफी लोकप्रिय है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा और महत्व।
श्रीकृष्ण को 56 भोग क्यों?
श्रीकृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजन चढ़ाए जाते हैं, जो भक्ति और प्रेम का प्रतीक हैं। यह परंपरा गोवर्धन पूजा से जुड़ी है।
56 भोग का महत्व
पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे थे, लेकिन श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा का सुझाव दिया, क्योंकि यह फसल और पशुओं का आधार है।
गोवर्धन पर्वत कथा
इंद्रदेव ने गोवर्धन पूजा से क्रोधित होकर ब्रज में भारी बारिश की, जिससे बाढ़ की स्थिति बन गई। ऐसे में श्रीकृष्ण ने सभी को बचाने का संकल्प लिया।
इंद्र का क्रोध
श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सात दिन तक ब्रजवासियों और पशुओं को बारिश से बचाया। इस दौरान वे भूखे रहे।
श्रीकृष्ण का गोवर्धन उद्धार
माता यशोदा, जो श्रीकृष्ण को दिन में 8 बार भोजन कराती थीं, ने उनके सात दिन भूखे रहने पर 56 व्यंजन (7 दिन × 8 भोजन) बनाए।
56 भोग की शुरुआत
56 भोग में माखन, मिश्री, पेड़ा, लड्डू, रबड़ी, पूरी, कचौरी, खिचड़ी, फल और दूध के व्यंजन शामिल हैं, जो 6 रसों को दर्शाते हैं।
56 भोग में क्या शामिल?
56 भोग में 6 रस (मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, अम्लीय, कसैला) शामिल हैं, जो पौष्टिक, सुपाच्य और रोग प्रतिरोधक हैं।
56 भोग का वैज्ञानिक आधार
श्रीकृष्ण को 56 भोग ब्रजवासियों के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। जन्माष्टमी पर यह परंपरा भक्ति और आभार को दर्शाती है।
भक्ति का प्रतीक
