By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 02, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
किन लोगों को धारण करना चाहिए माणिक्य रत्न
ज्योतिष के अनुसार हर ग्रह का एक प्रतिनिधि रत्न होता है। जिसको धारण करने से उस रत्न से संबंधित अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। इन्हीं में से एक है माणिक्य रत्न।
माणिक्य रत्न
माणिक्य रत्न का संबंध ग्रहों के राजा सूर्य से माना जाता है। चलिए जानते हैं इस रत्न को कौन धारण कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं।
सूर्य से संबंध
माणिक्य लाल रंग का होता है। जबकि श्रीलंका में पाया जाने वाला माणिक्य हल्का पीलापन लिए हुए होता है।
कैसा होता है माणिक्य
अच्छे माणिक्य की पहचान यह है कि सूर्य के प्रकाश में रखने से उसमें से लाल रंग की किरणें चारों ओर बिखरने लगती हैं।
पहचान
ज्योतिषियों के मुताबिक मेष, सिंह और धनु लग्न के लोग माणिक्य पहन सकते हैं।
कौन पहन सकता है
सलाह
कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के लोग भी जन्मपत्री दिखाकर माणिक्य धारण कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ह्रदय और नेत्र रोग हैं तो भी वह माणिक्य पहन सकता है।
कब करें धारण
अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के धन स्थान, दशम भाव, नवम स्थान, पंचम भाव, एकादश भाव में सूर्य उच्च के स्थित हैं तो भी माणिक्य धारण कर सकते हैं।
सूर्य कमजोर
साथ ही कुंडली में अगर सूर्य देव कमजोर विराजमान हों तो भी माणिक्य पहन सकते हैं।
नियम
सूर्यदेव को रविवार का दिन समर्पित माना जाता है। इसे कम पांच कैरेट का माणिक्य सोने या तांबे की अंगूठी में कनिष्ठिका अंगुली में पहनना चाहिए।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
तुलसी में लगी मंजरी तोड़ने के नियम
Click Here