By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 16, 2025
किन लोगों को पहनना चाहिए 11 मुखी रुद्राक्ष? जानें इसके लाभ
हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को बेहद पवित्र माना गया है। मान्यतानुसार, रुद्राक्ष के जन्मदाता स्वयं भगवान शिव को माना जाता है।
बेहद पवित्र
इसका प्रमाण स्कन्द पुराण, शिव पुराण आदि ग्रन्थों में मिलता है। माना जाता है रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है।
रुद्राक्ष की उत्पत्ति
इनको प्राचीन काल से ही आभूषण की तरह पहना गया है। यह कई प्रकार के होते हैं। आज हम आपको 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताएंगे।
आभूषण की तरह
11 मुखी रुद्राक्ष का संबंध मंगल ग्रह और हनुमान जी से है। चलिए जानते हैं इसे धारण करने से क्या होता है।
संबंध मंगल ग्रह
जन्मकुंडली में जब मंगल ग्रह खराब होते हैं तो व्यक्ति गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो जाता है। इससे मुक्ति पाने के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
मंगल ग्रह होगा मजबूत
साथ ही उसकी शादी होने में दिक्कते आती हैं और वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इन लोगों को भी 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ माना जाता है।
वैवाहिक परेशानी दूर
इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष मंगलवार के दिन सफेद धागे में गले में धारण करें।
किस दिन करें धारण
इस 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति के अंदर नेतृत्व गुणों का विकास होता है, यानी ये व्यक्ति को नेतृत्व की क्षमता प्रदान करता है।
नेतृत्व गुणों का विकास
वैसे तो 11 मुखी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है। लेकिन मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह धारण करना ज्यादा लाभकारी रहता है।
इस राशि वाले पहनें
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
