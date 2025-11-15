By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 15, 2025
कछुआ की अंगूठी किसे नहीं पहनना चाहिए?
Pic Credit: Shutterstock
वास्तु शास्त्र
और फेंगशुई में कछुए को सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
कछुआ
कई लोग घर पर लकड़ी या धातु का कछुआ रखते हैं, तो कुछ लोग कछुए की अंगूठी पहनते हैं।
धातु का कछुआ
मान्यता है कि कछुए की अंगूठी पहनने से जातक के जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। लेकिन यह अंगूठी कुछ जातकों के लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकती है।
अंगूठी के फायदे
आज हम आपको बताएंगे कि कछुए की अंगूठी किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए।
ये लोग ना पहनें
मेष, वृश्चिक, मीन और कन्या राशि के लोगों को बिना ज्योतिष सलाह के अंगूठी नहीं पहननी चाहिए।
चार राशियां
माना जाता है कि ये राशियां अगर कछुए की अंगूठी पहनती हैं, तो आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
आर्थिक संकट
इन राशि के लोगों को बिना सलाह अंगूठी पहनने से कारोबार और व्यापार में नुकसान झेलना पड़ सकता है।
नुकसान
कछुए की अंगूठी के कारण परिवारजनों के बीच कलह और झगड़े की स्थिति बन सकती है।
कलह
इन चार राशियां के जातक कछुए की अंगूठी पहनने की बजाय घर पर धातु या लकड़ी का कछुए रख सकते हैं।
घर पर रखें
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
