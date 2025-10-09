By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 09, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
धनतेरस पर किसकी और कब पूजा करनी चाहिए?
हिंदू धर्म में धनतेरस का पर्व बेहद पारंपरिक तरीके और धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन से दिवाली के 5 दिन के पर्व की शुरुआत होती है।
धनतेरस का पर्व
धनतेरस का दिन शुभ चीजों की खरीदारी जैसे सोना-चांदी, वाहन, बर्तन, बही खाता, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना शुभफलदायी होता है।
खरीदारी के लिए शुभ दिन
लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर किसकी और कब पूजा करनी चाहिए? चलिए इस बारे में जानते हैं।
किसकी और कब पूजा करें
धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, जिन्हें आयुर्वेद का देवता भी कहा जाता है, कुबेर देव, मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है।
पूजा का विधान
धनतेरस पूजा को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धन्वंतरि भी इसी दिन अवतरित हुए थे, इसी कारण भी इस दिन को धनतेरस कहा गया है।
धन्वंतरि अवतरित हुए थे
मान्यता है कि समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरि कलश में अमृत लेकर निकले थे, इसलिए इस दिन धातु के बर्तन खरीदते हैं।
मान्यताएं
धनतेरस के दिनलक्ष्मी जी के पद् चिह्न बनाएं। साथ ही भगवान धन्वंतरि को कृष्णा तुलसी, गाय का दूध और उससे बने मक्खन का भोग लगाना चाहिए।
पूजा विधि
धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी की षोडोपचार विधि से पूजा करें। कुमकुम, हल्दी, अक्षत, भोग अर्पित करें। उत्तर दिशा में देवताओं की पूजा करें।
कुबेर-लक्ष्मी की पूजा
धन्वंतरि देव मंत्र- 'ॐ नमो भगवते धन्वंतराय विष्णुरूपाय नमो नमः
कुबेर मंत्र- ऊँ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्यसमृद्धिं में देहि दापय।
पूजा मंत्र
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
धनतेरस पर खरीदते हैं ये 10 शुभ वस्तुएं
Click Here