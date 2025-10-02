By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 02, 2025
छोटी दिवाली पर किसकी पूजा करनी चाहिए?
दीपावली के एक दिन पहले छोटी दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है।
नरक चतुर्दशी
हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं। इस साल यह पर्व 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा।
कब है छोटी दिवाली
छोटी दिवाली पर शाम को बाहर मुख्य दरवाजे पर चौमुखी दीया जलाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन किसकी पूजा होती है?
चौमुखी दीपक
नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है।
कृष्ण की पूजा
मान्यता अनुसार रूप चौदस के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और लगभग 16000 महिलाओं को कैद मुक्त किया था।
नरकासुर का वध
इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और धन की देवी लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नहाना चाहिए।
यमराज व मां लक्ष्मी की पूजा
नहाने के लिए पानी में गंगाजल मिलाएं। इसके बाद भगवान गणेश और मां लक्ष्मी समेत सभी देवी-देवताओं का जलाभिषेक करें।
पूजा विधि
अब भगवान को चंदन, कुमकुम, लाल व पीले रंग के फूल अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें।
अर्पित करें ये चीजें
छोटी दिवाली की पूजा में लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।
लक्ष्मी चालीसा का पाठ
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
