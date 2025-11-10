By Mohit
PUBLISHED Nov 10, 2025
हार्दिक की नकल करने वाला पाक प्लेयर कौन?
भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की गिनती दुनिया के सबसे पॉपुलर क्रिकेटर्स में होती है।
बेहद पॉपुलर
हार्दिक मैदान पर अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक का जश्न मनाने का तरीका भी काफी अलग होता है।
जश्न का तरीका
टी20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की खिताबी जीत के बाद हार्दिक ने इस खास अंदाज में पोज दिया था।
खास अंदाज
सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या की ये तस्वीरें जमकर वायरल भी हुईं। कुल मिलाकर फैन्स ने उन्हें इस पोज के लिए खूब प्यार दिया।
जमकर वायरल
पाकिस्तान के एक क्रिकेटर ने भी हार्दिक की नकल करते हुए एकदम उसी अंदाज में तस्वीर क्लिक करवाई है।
उसी अंदाज में ही
पाकिस्तान के इस क्रिकेटर का नाम मुहम्मद शहजाद है। इस तस्वीर के बाद वे भी चर्चा में आ गए हैं।
चर्चा में आ गए
दरअसल मुहम्मद शहजाद ने पाकिस्तानी टीम के हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट 2025 में खिताबी जीत के बाद ऐसा किया है।
खिताबी जीत
मुहम्मद शहजाद पिच पर ट्रॉफी खुद के सामने रखकर और कंधे उचकाकर पोज दे रहे हैं।
कंधे उचकाकर
मोंग कोक के मिशन रोड ग्राउंड में रविवार (9 नवंबर) को फाइनल मुकाबला खेला गया था।
फाइनल में जीत
मैच में पाकिस्तान ने कुवैत को 43 रनों से हराया। पाक टीम रिकॉर्ड छठी बार इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनी।
छठी बार
