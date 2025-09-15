By Mohit
कौन है शाहीन शाह अफरीदी की वाइफ?
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह
अफरीदी
शादीशुदा हैं। वे अपनी
पर्सनल
लाइफ
को काफी प्राइवेट रखना पसंद करते हैं।
काफी प्राइवेट
शाहीन शाह
अफरीदी
ने पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान
शाहिद
अफरीदी
की बेटी
अंशा
से शादी की है।
पूर्व कप्तान की बेटी
कपल
ने फरवरी 2023 में शादी की थी। ये शादी दोनों परिवार की आपसी रजामंदी के बाद की गई थी।
2023 में शादी
शाहीन और
अंशा
बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं मगर दिल बाद में मिले।
बचपन से जानते हैं
शाहीन
अफरीदी
और
शाहिद
अफरीदी
के बुजुर्ग काफी साल से एक दूसरे को जानते हैं। शाहीन की मां ने ही पहले शादी का प्रस्ताव रखा था।
शादी का प्रस्ताव
शाहीन और
शाहिद
अफरीदी
के परिवार का एक-दूसरे के घर आना-जना लगा रहता था।
एक-दूसरे के घर
अंशा
अक्सर
स्टेडियम पहुंचकर शाहीन शाह
अफरीदी
और उनकी टीम को
चीयर
करते हुए नजर आती रहती हैं।
करती हैं चीयर
शाहीन को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं।
फुर्सत मिलते ही
आपको बता दें कि शाहीन शाह
अबतक
31
टेस्ट
मैच, 66
वनडे
मैच और 87 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।
अबतक करियर
T
