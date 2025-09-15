By Mohit
PUBLISHED Sep 15, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

कौन है शाहीन शाह अफरीदी की वाइफ?

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी शादीशुदा हैं। वे अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखना पसंद करते हैं।

काफी प्राइवेट

Source: Insta

शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी अंशा से शादी की है।

पूर्व कप्तान की बेटी

Source: Insta

कपल ने फरवरी 2023 में शादी की थी। ये शादी दोनों परिवार की आपसी रजामंदी के बाद की गई थी।

2023 में शादी

Source: Insta

शाहीन और अंशा बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं मगर दिल बाद में मिले।

बचपन से जानते हैं

Source: Insta

शाहीन अफरीदी और शाहिद अफरीदी के बुजुर्ग काफी साल से एक दूसरे को जानते हैं। शाहीन की मां ने ही पहले शादी का प्रस्ताव रखा था।

शादी का प्रस्ताव

Source: Insta

शाहीन और शाहिद अफरीदी के परिवार का एक-दूसरे के घर आना-जना लगा रहता था।

एक-दूसरे के घर

Source: Insta

अंशा अक्सर स्टेडियम पहुंचकर शाहीन शाह अफरीदी और उनकी टीम को चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

करती हैं चीयर

Source: Insta

शाहीन को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं।

फुर्सत मिलते ही

Source: Insta

आपको बता दें कि शाहीन शाह अबतक 31 टेस्ट मैच, 66 वनडे मैच और 87 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।

अबतक करियर

Source: Insta

T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-8 बल्लेबाज

 Click Here