PUBLISHED November 01, 2025

ODI, टेस्ट और टी-20 के नंबर वन बल्लेबाज कौन?

मौजूदा समय में वनडे, टी-20 और टेस्ट क्रिकेट में नंबर वन रैंकिंग में कौन से बल्लेबाज हैं यह सवाल आपके मन में होगा।

नंबर वन बैटर कौन?

ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।

जानिए

सबसे पहले बात करते हैं टी-20 क्रिकेट की। इस फॉर्मेट में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज भारत के अभिषेक शर्मा हैं।

टी-20 में अभिषेक शर्मा

आईसीसी द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में अभिषेक शर्मा के 926 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे टॉप पर बने हुए हैं।

926 पॉइंट्स

एकदिवसीय क्रिकेट में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। रोहित ने यह उपलब्धि हाल ही में हासिल की है।

वनडे में रोहित शर्मा

मौजूदा समय में रोहित शर्मा के 781 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे पहले नंबर पर हैं। 

781 रेटिंग पॉइंट्स

बता दें कि रोहित शर्मा पहली बार वनडे क्रिकेट में नंबर वन की रैंकिंग में आए हैं।

पहली बार बने हैं नंबर वन

टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज इंग्लैंड के जो रूट हैं। जो रूट के सिर पर नंबर वन टेस्ट बैटर का ताज लंबे समय से है।

टेस्ट में जो रूट

आईसीसी द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में रूट के 908 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे पहले स्थान पर हैं।

908 रेटिंग पॉइंट्स

