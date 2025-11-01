By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 01, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
ODI, टेस्ट और टी-20 के नंबर वन बल्लेबाज कौन?
मौजूदा समय में वनडे, टी-20 और टेस्ट क्रिकेट में नंबर वन रैंकिंग में कौन से बल्लेबाज हैं यह सवाल आपके मन में होगा।
नंबर वन बैटर कौन?
Pic Credit: Social Media
ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
जानिए
Pic Credit: Social Media
सबसे पहले बात करते हैं टी-20 क्रिकेट की। इस फॉर्मेट में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज भारत के अभिषेक शर्मा हैं।
टी-20 में अभिषेक शर्मा
Pic Credit: Social Media
आईसीसी द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में अभिषेक शर्मा के 926 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे टॉप पर बने हुए हैं।
926 पॉइंट्स
Pic Credit: Social Media
एकदिवसीय क्रिकेट में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। रोहित ने यह उपलब्धि हाल ही में हासिल की है।
वनडे में रोहित शर्मा
Video Credit: Social Media
मौजूदा समय में रोहित शर्मा के 781 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे पहले नंबर पर हैं।
781 रेटिंग पॉइंट्स
Pic Credit: Social Media
बता दें कि रोहित शर्मा पहली बार वनडे क्रिकेट में नंबर वन की रैंकिंग में आए हैं।
पहली बार बने हैं नंबर वन
Pic Credit: Social Media
टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज इंग्लैंड के जो रूट हैं। जो रूट के सिर पर नंबर वन टेस्ट बैटर का ताज लंबे समय से है।
टेस्ट में जो रूट
Pic Credit: Social Media
आईसीसी द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में रूट के 908 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे पहले स्थान पर हैं।
908 रेटिंग पॉइंट्स
Pic Credit: Social Media
विराट कोहली को एक ODI मैच खेलने के कितने लाख रुपये मिलते हैं?
Click Here