PUBLISHED Nov 9, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
T20I में सबसे तेज 1000 रन किसके?
टी-20 फार्मैट में अभिषेक शर्मा लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज में भी उनका बल्ला जमकर चला।
जमकर चल्ला
Source: Insta
T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं।
सबसे तेज
Source: Insta
अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 528 गेंद खेलकर 1000 रन के आंकड़े को पार किया है।
सिर्फ 528 गेंद
Source: Insta
गेंदों के लिहाज से अभिषेक शर्मा ने कप्तान सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ दिया है।
पीछे छोड़ दिया
Source: Insta
सूर्यकुमार यादव ने टी20 इंटरनेशनल में 573 गेंद में 1000 रन बनाए थे।
573 गेंद में ही
Source: Insta
पारी के लिहाज से अभिषेक शर्मा विराट कोहली से पीछे हैं। भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में पारी के हिसाब से सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड कोहली के नाम है।
पारी के लिहाज से
Source: Insta
विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल में 27 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे।
27 पारी में ही
Source: Insta
बात करें अभिषेक शर्मा की तो उन्होंने 28 पारियों में ये कारनामा किया है।
28 पारी में ही
Source: Insta
केएल राहुल लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। केएल ने 29 पारियों में T20 इंटरनेशनल में 1000 रन बनाए थे।
तीसरा स्थान
Source: Insta
