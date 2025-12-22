By Vimlesh Kumar Bhurtiya
टी-20I में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाला बल्लेबाज कौन?

साल 2026 के टी-20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल की घोषणा हो गई है।

टी-20 वर्ल्ड कप

यह टूर्नामेंट फरवरी 2026 से भारत में खेला जाएगा। पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में होंगे।

भारत में होगा आयोजन

टी-20 क्रिकेट में बहुत तेज गति से बल्लेबाजी की जाती है। यह विस्फोटक बल्लेबाजों का क्रिकेट भी कहा जा सकता है।

विस्फोटक बल्लेबाजी का क्रिकेट

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट है।

सबसे छोटा फॉर्मेट

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज गति से रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं, यह सवाल आपके दिमाग में जरूर होगा।

सबसे तेज रन कौन बनाता है?

ऐसे में आइए आज हम आपको उस बल्लेबाज के बारे में बता रहे हैं, जिसका टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट है।

सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाला बैटर

बता दें कि यह बल्लेबाज कोई और नहीं, बल्कि भारतीय टीम के बाएं हाथ के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा है।

अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा ने अपने करियर में अब तक कुल 33 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 32 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 35.96 की औसत और 188.02 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 1115 रन बनाए हैं।

ऐसा है करियर

अभिषेक शर्मा मौजूदा समय में 188.02 की स्ट्राइक रेट के साथ दुनिया में सबसे तेज गति से बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज हैं।

188.02 की स्ट्राइक रेट

