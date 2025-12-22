By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 22, 2025
टी-20I में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाला बल्लेबाज कौन?
साल 2026 के टी-20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल की घोषणा हो गई है।
टी-20 वर्ल्ड कप
Pic Credit: Social Media
यह टूर्नामेंट फरवरी 2026 से भारत में खेला जाएगा। पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में होंगे।
भारत में होगा आयोजन
Pic Credit: Social Media
टी-20 क्रिकेट में बहुत तेज गति से बल्लेबाजी की जाती है। यह विस्फोटक बल्लेबाजों का क्रिकेट भी कहा जा सकता है।
विस्फोटक बल्लेबाजी का क्रिकेट
Pic Credit: Social Media
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट है।
सबसे छोटा फॉर्मेट
Pic Credit: Social Media
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज गति से रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं, यह सवाल आपके दिमाग में जरूर होगा।
सबसे तेज रन कौन बनाता है?
Pic Credit: Social Media
ऐसे में आइए आज हम आपको उस बल्लेबाज के बारे में बता रहे हैं, जिसका टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट है।
सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाला बैटर
Pic Credit: Social Media
बता दें कि यह बल्लेबाज कोई और नहीं, बल्कि भारतीय टीम के बाएं हाथ के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा है।
अभिषेक शर्मा
Pic Credit: Social Media
अभिषेक शर्मा ने अपने करियर में अब तक कुल 33 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 32 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 35.96 की औसत और 188.02 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 1115 रन बनाए हैं।
ऐसा है करियर
Pic Credit: Social Media
अभिषेक शर्मा मौजूदा समय में 188.02 की स्ट्राइक रेट के साथ दुनिया में सबसे तेज गति से बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज हैं।
188.02 की स्ट्राइक रेट
Pic Credit: Social Media
