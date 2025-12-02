By Deepali Srivastava
PUBLISHED  December 12, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

सामंथा से उम्र में 12 साल बड़े हैं उनके पति राज, जानें कौन हैं उनकी पहली पत्नी?

सामंथा रुथ प्रभु ने डायरेक्टर राज निदिमोरु संग 1 दिसंबर को मंदिर में गुपचुप शादी कर ली। लंबे समय से दोनों के अफेयर की चर्चा फिल्मी गलियारों में चल रही थी।

सामंथा-राज की शादी

Instagram: samantharuth

राज निदिमोरु एक इंडियन-अमेरिकन फिल्ममेकर, प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने कृष्णा डीके के साथ फैमिली मैन, फर्जी, जैसी हिट सीरीज बनाई है। 

कौन हैं राज निदिमोरु

Instagram: Rajdk

राज निदिमोरु का जन्म 4 अगस्त, 1975 में तिरुपति, आंध्र प्रदेश में हुआ। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने फिल्ममेकिंग में करियर बनाया।

जन्म-पढ़ाई

Instagram: Rajdk

राज ने साल 2015 में राज ने पहली शादी श्यामाली डे से रचाई थी। श्यामाली डे भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। वह फिल्ममेकिंग और कास्टिंग से जुड़ी हुई हैं।

पहली शादी

Instagram: shhyamalide

राज और श्यामाली ने एक साथ फिल्ममेकिंग से करियर की शुरुआत की थी। दोनों की पहली फीचर फिल्म 99 थी, जो लोगों को काफी पसंद आई थी।

फिल्मी करियर

Instagram: shhyamalide

तलाक

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सामंथा से मुलाकात होने के बाद ही राज ने श्यामाली डे को तलाक दे दिया। दोनों का तलाक साल 2022 में हुआ।

Instagram: shhyamalide

सामंथा से कब मिले

राज और सामंथा की मुलाकात 2021 में फैमिली मैन के सेट पर हुई थी। तभी से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। साल 2025 की शुरुआत से दोनों के अफेयर की चर्चा तेज हो गई थी।

Instagram: samantharuth

शादी पर पोस्ट

सामंथा-राज की शादी के बाद श्यामाली का क्रिप्टिक पोस्ट भी खूब वायरल हुआ था। उन्होंने लिखा- निराश लोग निराश करने वाले काम करते हैं।

Instagram: samantharuth

इन बॉलीवुड कपल्स के बीच है उम्र का बड़ा फासला, आखिरी नाम कर देगा हैरान!

 Click Here