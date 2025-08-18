By Mohit
NDA के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट राधाकृष्णन

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन हैं। आइए इनकी एजुकेशन और राजनीतिक करियर पर एक नजर डाल लेते हैं।

कौन हैं?

सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था।

तिरुपुर में जन्मे

सीपी राधाकृष्णन ने वी. ओ. चिदंबरम कॉलेज तूतीकोरिन से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) की डिग्री हासिल की।

BBA की डिग्री

BBA के बाद राजनीति विज्ञान में पढ़ाई की। यही नहीं 'सामंतवाद का पतन' विषय पर पीएचडी की।

पीएचडी

सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की पृष्ठभूमि से आते हैं और जनसंघ में रहे हैं।

संघ से जुड़े

कॉलेज लाइफ में टेबल टेनिस चैंपियन रहे राधाकृष्णन कोयंबतूर से दो बार सांसद रह चुके हैं।

दो बार सांसद

2023 में राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। जुलाई 2024 में वे महाराष्ट्र के राज्यपाल बने।

राज्यपाल नियुक्त

बतौर राज्यपाल साफ-सुथरी छवि रखने वाले राधाकृष्णन कभी सियासी टकराव की स्थिति में नहीं आए।

साफ-सुथरी छवि

तमिलनाडु के मंझे हुए राजनेता राधाकृष्णन 2004 से 2007 तक तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

अध्यक्ष भी रहे

आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है।

कब चुनाव?

