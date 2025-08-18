By Mohit
PUBLISHED August 18, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
NDA के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट राधाकृष्णन
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन हैं। आइए इनकी एजुकेशन और राजनीतिक करियर पर एक नजर डाल लेते हैं।
कौन हैं?
Source: Insta
सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था।
तिरुपुर में जन्मे
Source: Insta
सीपी राधाकृष्णन ने वी. ओ. चिदंबरम कॉलेज तूतीकोरिन से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) की डिग्री हासिल की।
BBA की डिग्री
Source: Insta
BBA के बाद राजनीति विज्ञान में पढ़ाई की। यही नहीं 'सामंतवाद का पतन' विषय पर पीएचडी की।
पीएचडी
Source: Insta
सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की पृष्ठभूमि से आते हैं और जनसंघ में रहे हैं।
संघ से जुड़े
Source: Insta
कॉलेज लाइफ में टेबल टेनिस चैंपियन रहे राधाकृष्णन कोयंबतूर से दो बार सांसद रह चुके हैं।
दो बार सांसद
Source: Insta
2023 में राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। जुलाई 2024 में वे महाराष्ट्र के राज्यपाल बने।
राज्यपाल नियुक्त
Source: Insta
बतौर राज्यपाल साफ-सुथरी छवि रखने वाले राधाकृष्णन कभी सियासी टकराव की स्थिति में नहीं आए।
साफ-सुथरी छवि
Source: Insta
तमिलनाडु के मंझे हुए राजनेता राधाकृष्णन 2004 से 2007 तक तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
अध्यक्ष भी रहे
Source: Insta
आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है।
कब चुनाव?
Source: Insta
शुभांशु शुक्ला ने की एजुकेशन पर एक नजर
Click Here