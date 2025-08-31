By Dheeraj Pal
कुत्ता या सूअर, ज्यादा समझदार कौन होता है?
कुत्ता और सूअर दो पालतू जानवर है। सूअर का पालन मांस उत्पादन के लिए ज्यादा किया जाता है।
पालतू
लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूअर और कुत्ते में से ज्यादा समझदार कौन सा जानवर है? चलिए इस बारे में जानते हैं।
कौन ज्यादा समझदार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूअर बुद्धि में कुत्तों और छोटे बच्चों से भी आगे निकल गए हैं।
सूअर आगे निकले
पिगलेट्रस शीशे में अपनी परछाईं समझ लेते हैं। जबकि बच्चों में यह क्षमता देर से विकसित होती है।
परछाईं की समझ
रिसर्च के मुताबिक सूअरों की लॉन्ग टर्म मेमोरी काफी मजबूत होती है।
मजबूत मेमोरी
इतना ही नहीं सूअरों को सालों पुरानी चीजें भी याद में रहती है।
पुरानी चीजें याद
जगह याद रखने की बात हो या रास्ता याद रखने की, दोनों ही मामले में सूअर, कुत्तों से बेहतर साबित हुए।
याद रहते हैं रास्ते
वस्तुओं को लेकर भी सूअरों की याददाश्त तेज हैं। वो पुरानी व नए खिलौनों को भी अलग कर सकते हैं।
वस्तुओं के लेकर
भावनात्मक रूप से भी सूअर आगे हैं। वो न सिर्फ खुशी, बल्कि गम और सहानुभूति महसूस कर सकते हैं।
भावनाएं करते हैं महसूस
