ट्रंप या पुतिन कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में मुलाकात की है। ये मुलाकात करीब 3 घंटे चली।

हो गई मुलाकात

मुलाकात के बाद दोनों ने करीब 12 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की मगर पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए।

सवालों के जवाब

आज हम आपको ट्रंप या पुतिन कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा इसबारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं।

आइए जानते हैं

14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में जन्मे ट्रंप ने केव फॉरेस्ट स्कूल से शुरुआती स्कूली शिक्षा हासिल की।

ट्रंप की एजुकेशन

ट्रंप इसके बाद न्यूयॉर्क में मौजूद सैन्य एकेडमी और दो साल तक फोर्डहम यूनिवर्सिटी फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया गए।

अलग-अलग संस्थान

यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के व्हार्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स से ट्रंप ने इकोनॉमिक्स साइंस में ग्रेजुएशन किया।

इकोनॉमिक्स साइंस

बात करें पुतिन की तो उनका जन्म 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था। शुरुआती स्कूली शिक्षा लेनिनग्राद (अब सेंट पीटर्सबर्ग) में घर के पास मौजूद एक स्कूल में हुई थी।

पुतिन की एजुकेशन

स्कूली शिक्षा हासिल करने के बाद पुतिन ने 1975 में लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी (सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी) से लॉ की डिग्री हासिल की थी।

 लेनिनग्राद यूनिवर्सिटी 

साल 1990 में व्लादिमीर पुतिन ने इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट (Ph.D) की डिग्री भी हासिल कर ली थी।

डॉक्टरेट

आपको बता दें कि पुतिन Ph.D करने से पहले रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी में नौकरी किया करते थे।

कभी थे एजेंट

