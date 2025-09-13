By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
नाग या नागिन कौन होते हैं ज्यादा खतरनाक?
सांप बेहद खतरनाक व जहरीले जानवर होते हैं। इनसे हर व्यक्ति डरता है। बरसात के मौसम में ये ज्यादा दिखाई देते हैं।
खतरनाक होते हैं सांप
सांपों को लेकर लोगों के मन में कई जिज्ञासा रहती है। जैसे कि सांप को देखने के बाद एक सवाल जेहन में ज्यादातर आता है कि यह नर (नाग) है या मादा (नागिन)।
पहचान
दरअसल, सांप का लिंग पहचानना बहुत ही मुश्किल काम माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे संकेत हैं, जिनसे हम इसकी पहचान करने की कोशिश कर सकते हैं।
मुश्किल काम
बता दें कि नर और मादा सांप के व्यवहार और जरूरतें अलग-अलग होती हैं।
जरूरतें
मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नर सांपों की पूंछ मादा सांपों की पूंछ की तुलना में लंबी होती है।
पूंछ
जैसे पफ एडर और इथियोपियन माउंटेन एडर जैसे सांपों में यह फर्क साफ दिखाई देता है।
फर्क
नर की पूंछ लंबे समय तक पतली बनी रहती है, जबकि मादा की पूंछ अपेक्षाकृत छोटी और मोटी दिखती है।
पूंछ का आकार
ध्यान रखें, यह तरीका हर प्रजाति पर लागू नहीं होता, फिर भी शुरुआती अनुमान के लिए उपयोगी है।
शुरुआती अनुमान
सांप के रंग में भी नर और मादा के बीच फर्क देखा जा सकता है।आम तौर पर नर सांपों का रंग गहरा होता है, जबकि मादा सांप हल्के भूरे रंग की होती हैं।
सांप का रंग
नाग या नागिन में से कोई एक ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, बल्कि दोनों ही उतने ही खतरनाक हो सकते हैं जितना कि वह विशेष प्रजाति या सांप है।
कौन ज्यादा खतरनाक
कोबरा और किंग कोबरा में क्या अंतर है?
Click Here