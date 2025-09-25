By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 25, 2025

अविका गौर के होने वाले पति कौन हैं?

टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस अविका गौर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अब अविका दुल्हन बनने के लिए तैयार हैं।

अविका गौर

अविका 30 सितंबर को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी संग सात फेरे लेने वाली हैं। 

कब है शादी

चलिए बताते हैं अविका के होने वाले पति मिलिंद कौन हैं और क्या काम करते हैं।

कौन हैं मिलिंद

मिलिंद चंदवानी का जन्म 27 मार्च 1991 को हैदराबाद में हुआ। उनकी पढ़ाई-लिखाई वही हुई।

हैदराबाद में जन्म

मिलिंद ने बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिर अहमदाबाद IIM से मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया।

इंजीनियरिंग

प्राइवेट नौकरी

साल 2013 में मिलिंद ने इंफोसिस में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करना शुरू किया।

NGO खोला

कॉर्पोरेट लाइफ से बोर होकर मिलिंद ने कैंप डायरीज के नाम से एनजीओ खोला। जो गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाता है।

टीवी में आये नजर

मिलिंद साल 2019 में MTV के पॉपुलर शो रोडिज रियल हीरोज में कंटेस्टेंट रहे थे। यही से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी।

कैसे हुई मुलाकात

अविका और मिलिंद की मुलाकात एनजीओ की वर्कशॉप के दौरान हुई थी। यही से दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार।

शो में कपल

इन दिनों मिलिंद और अविका टीवी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आ रहे हैं। शो में दोनों ही हल्दी सेरेमनी करा दी गई है।

