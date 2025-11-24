By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 24, 2025

सुपरस्टार बन गए थे धर्मेंद्र, जानें उनके पिता और भाई क्या करते थे?

साल 1960 में महज 25 साल की उम्र में सुपरस्टार धर्मेंद्र फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था। तब से अब तक वह लोगों का मनोरंजन कर रहे थे।

सुपरस्टार धर्मेंद्र

Instagram: dharmendrafc

धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। आज दोपहर 1 बजे उन्होंने अपने घर में अंतिम सांस ली। उनके अंतिम संस्कार के लिए सब विले पार्ले श्मशान भूमि पहुंच रहा है।

अलविदा

Instagram: dharmendrafc

धर्मेंद्र के अपने परिवार के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप उनके पिता और भाई के बारे में जानते हैं। चलिए उनके बारे में हम आपको खास जानकारी देते हैं।

पिता-भाई कौन थे

Instagram: dharmendrafc

धर्मेंद्र के पिता का नाम केवल किशन सिंह देओल था। वह एक पंजाबी जाट परिवार से थे। धर्मेंद्र का धर्म भी सिख था लेकिन शादी के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया था।

कौन थे पिता

Instagram: dharmendrafamilytree

धर्मेंद्र के पिता लुधियाना के गांव ललतों कलां के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। इसी स्कूल से धर्मेंद्र ने बचपन में अपनी पढ़ाई पूरी की थी।

क्या करते थे

Instagram: dharmendrafamilytree

भाई भी था

धर्मेंद्र का अपना सगा भाई भी था, जो साल 2015 में गुजर गए। उनके भाई का नाम अजित देओल था। अजित देओल के बेटे हैं अभय देओल।

Instagram: dharmendrafamilytree

क्या था काम-काज

अजित देओल भी भाई की तरह एक्टिंग की दुनिया में शामिल थे। वह एक्टर व प्रोड्यूसर थे। उन्हें प्रतिज्ञा, मेहरबानी, पुत जट्टन दे जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है।

Insta: dharmendrafamilytree

चचेरे भाई

धर्मेंद्र के चचेरे भाई वीरेंद्र सिंह देओल भी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता और प्रोड्यूसर थे। 70 और 80 के दशक में उनकी सभी फिल्में हिट हुई थी।

Instagram: dharmendrafamilytree

गोली मारकर हत्या

वीरेंद्र सिंह देओल की मौत 6 दिसंबर, 1988 को हुई थी। उनकी फिल्म जट्ट ते जमीन के सेट पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

Instagram: dharmendrafamilytree

