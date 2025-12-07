By Deepali Srivastava
कौन हैं 'धुरंधर' फेम गीतिका गंजू धर, उनकी सुंदर तस्वीरों से नहीं हटेगी नजर
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। फिल्म में एक्ट्रेस गीतिका गंजू धर की खासतौर पर तारीफ हो रही है।
धुरंधर की एक्ट्रेस
Instagram: GitikkaGanjuDhar
गीतिका गंजू धर एंकर, एक्ट्रेस और फेमस होस्ट हैं। गीतिका धुरंधर से पहले कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं और कई शोज होस्ट कर चुकी हैं।
कौन हैं गीतिका गंजू
Instagram: GitikkaGanjuDhar
गीतिका गंजू ने फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' और 'म्यूजिक मेरी जान' जैसी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा वह ओटीटी की सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं।
फिल्में-सीरीज
Instagram: GitikkaGanjuDhar
गीतिका ने साल 2000 में बतौर एंकर अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने मेरी सहेली, जायके का सफर, चित्रहार जैसे शोज को होस्ट किया।
बेहतरीन होस्ट
Instagram: GitikkaGanjuDhar
एक्ट्रेस सिर्फ बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि कमाल की होस्ट हैं। उन्होंने 3000 से भी ज्यादा लाइव इवेंट्स को होस्ट किया है। ये सभी इवेंट्स बड़े ब्रांड्स के थे।
लाइव इवेंट
Instagram: GitikkaGanjuDhar
ब्रांड्स संग पार्टनरशिप
गीतिका एक्टिंग-होस्टिंग के अलावा ब्रांड्स संग पार्टनरशिप से भी कमाई करती हैं। वह कई बिग ब्रांड्स के साथ जुड़ी हुई हैं।
Instagram: GitikkaGanjuDhar
फैशन स्टार
गीतिका मल्टी-टैलेंटेड हैं और वह कमाल की फैशन स्टार भी हैं। उन्होंने साड़ी पहनना काफी पसंद हैं। वह अक्सर साड़ी लुक्स शेयर करती रहती हैं।
Instagram: GitikkaGanjuDhar
सिंपल एंड सोबर
गीतिका ने खुद को अच्छे से फिट और मेंटेन रखा हुआ है। वह काम के साथ फिटनेस पर भी खूब ध्यान देती हैं।
Instagram: GitikkaGanjuDhar
इंस्पिरेशनल वुमन
गीतिका कई यंग लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। उन्होंने शादी-बच्चे के बाद काम पर दोबारा कमबैक किया और ये साबित किया कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं।
Instagram: GitikkaGanjuDhar
पर्सनल लाइफ
गीतिका की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके पति विनीत धर पेशे से बैंकर हैं। कपल की एक प्यारी सी बेटी देविका है, जिसकी एक्ट्रेस अक्सर फोटो पोस्ट करती रहती हैं।
Instagram: GitikkaGanjuDhar
