By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 09, 2025

टी-20I में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 टी-20 मैचों की शृंखला का पहला मैच आज कटक में खेला जाएगा।

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली यह 5-5 मैचों की सीरीज टी-20 विश्व कप की तैयारी के रूप में देखी जा रही हैं।

विश्व कप की तैयारी

साल 2026 के फरवरी महीने से टी-20 विश्व कप का आगाज होगा।

2026 में भारत में होगा वर्ल्ड कप

इसके लिए सभी टीमें पूरे जोर-शोर से अपनी तैयारियों में लग गई हैं।

तैयारियों में लग गई हैं टीमें

आइए आज हम आपको टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानकारी देते हैं।

सर्वाधिक शतक लगाने वाले बैटर

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल के नाम है।

रोहित और मैक्सवेल

इन दोनों बल्लेबाजों ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 5-5 शतक लगाए हैं।

5-5 शतक

एक तरफ जहां ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 115 पारियों में 5 शतक लगाए हैं, वहीं रोहित शर्मा ने 151 पारियों में यह कारनामा किया है।

5 शतकों के लिए पारियां

रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल के बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर फिल सॉल्ट और सूर्यकुमार यादव का नाम है। इन दोनों बल्लेबाजों ने टी-20 क्रिकेट में 4-4 शतक लगाए हैं।

फिल सॉल्ट और सूर्यकुमार यादव

