By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 09, 2025
टी-20I में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम?
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 टी-20 मैचों की शृंखला का पहला मैच आज कटक में खेला जाएगा।
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली यह 5-5 मैचों की सीरीज टी-20 विश्व कप की तैयारी के रूप में देखी जा रही हैं।
विश्व कप की तैयारी
साल 2026 के फरवरी महीने से टी-20 विश्व कप का आगाज होगा।
2026 में भारत में होगा वर्ल्ड कप
इसके लिए सभी टीमें पूरे जोर-शोर से अपनी तैयारियों में लग गई हैं।
तैयारियों में लग गई हैं टीमें
आइए आज हम आपको टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानकारी देते हैं।
सर्वाधिक शतक लगाने वाले बैटर
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल के नाम है।
रोहित और मैक्सवेल
इन दोनों बल्लेबाजों ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 5-5 शतक लगाए हैं।
5-5 शतक
एक तरफ जहां ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 115 पारियों में 5 शतक लगाए हैं, वहीं रोहित शर्मा ने 151 पारियों में यह कारनामा किया है।
5 शतकों के लिए पारियां
रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल के बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर फिल सॉल्ट और सूर्यकुमार यादव का नाम है। इन दोनों बल्लेबाजों ने टी-20 क्रिकेट में 4-4 शतक लगाए हैं।
फिल सॉल्ट और सूर्यकुमार यादव
