By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 28, 2025
Sports
टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक किसने लगाया है?
टेस्ट क्रिकेट का इतिहास वर्षों पुराना है।
टेस्ट क्रिकेट का इतिहास
Pic Credit: Social Media
इस फॉर्मेट में आमतौर पर धीमी बल्लेबाजी की जाती है।
स्लो बैटिंग
कुछ बल्लेबाज इस फॉर्मेट को भी अपने स्वभाव के अनुरूप टी-20 स्टाइल में ही खेलते हैं।
आक्रामक बल्लेबाजी
टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक किसने लगाया है यह सवाल क्रिकेट प्रेमियों के दिमाग में होगा।
किसने लगाया सबसे तेज शतक
ऐसे में आइए आपको इसके बारे में बताते हैं।
जानिए
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के ब्रैंडन मैकुलम के नाम है।
ब्रैंडन मैकुलम
Pic Credit: Social Media
न्यूजीलैंड के इस पूर्व बल्लेबाज ने फरवरी 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में यह कारनामा किया था।
2016 में किया कारनामा
Pic Credit: Social Media
उन्होंने मात्र 54 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लिया था।
सिर्फ 54 गेंदों में शतक
Pic Credit: Social Media
टेस्ट क्रिकेट में अब तक सबसे कम गेंदों में बनाया गया शतक है।
ऐतिहासिक पारी
Pic Credit: Social Media
