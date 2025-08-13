By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 13, 2025
ODI क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में दोहरा शतक किसने जड़ा है?
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक एबी डिविलियर्स के नाम है। उन्होंने 31 गेंदों में यह कारनामा किया था।
सबसे तेज वनडे शतक
वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक कई दोहरे शतक भी लग चुके हैं।
दोहरा शतक
ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया है।
सबसे तेज दोहरा शतक किसके नाम?
आपकी जानकार खुशी होगी कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड एक भारतीय युवा बल्लेबाज के नाम है।
भारतीय बल्लेबाज के नाम रिकॉर्ड
इस बल्लेबाज का नाम ईशान किशन है। किशन ने यह कारनामा बांग्लादेश के खिलाफ किया था।
ईशान किशन
ईशांत किशन ने दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया था।
126 गेंदों में जड़ा दोहरा शतक
यह ओडीआई क्रिकेट के इतिहास का सबसे कम गेंदों में बनाया गया दोहरा शतक है।
रचा इतिहास
किशन के बाद वनडे क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल हैं।
किशन के बाद मैक्सवेल
मैक्सवेल ने साल 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ 128 गेंदों पर डबल सेंचुरी पूरी कर अपनी टीम को हारा हुआ मैच जिताया था।
खेली थी ये यादगार ऐतिहासिक पारी
