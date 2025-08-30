By Mohit
PUBLISHED Aug 30, 2025
Cricket
ODI में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले
वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले बॉलर कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जान लेते हैं
साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी शॉन पोलक ने वनडे में 313 ओवर मेडन फेंके हैं। वे इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं।
शॉन पोलक
शॉन पोलक का ये रिकॉर्ड लंबे समय से कोई भी गेंदबाज नहीं तोड़ पाया है।
लंबे समय से बरकार
लिस्ट में दूसरे स्थान पर ग्लेन मैक्ग्रा हैं। ग्लेन ने अपने वनडे करियर में कुल 279 मेडन ओवर डाले।
ग्लेन मैक्ग्रा
श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज चमिंडा वास ने वनडे फार्मैट में कुल 279 मेडन ओवर फेंके। वे लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।
चमिंडा वास
पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वसीम अकरम इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। अकरम ने वनडे में 237 ओवर मेडन डाले।
वसीम अकरम
पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने वनडे इंटरनेशनल में 235 ओवर मेडन फेंके। वे इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।
कपिल देव
