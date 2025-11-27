By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 26, 2025
भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी किसने दी थी?
भगवान श्रीकृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है, जिसकी वजह से वो इस वाद्य यंत्र को हमेशा साथ में लिए रहते हैं।
अति प्रिय है बांसुरी
लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण को यह बांसुरी किसने दी थी। चलिए इसके पीछे की पौराणिक कथा जानते हैं।
किसने दी बांसुरी?
मान्यतानुसार, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धरती में जन्म लिया तब देवी-देवता वेश बदलकर समय-समय पर उनसे मिलने धरती पर आने लगे।
श्रीकृष्ण से मिलने
इस दौड़ में भगवान शिव जी कहां पीछे रहने वाले थे, अपने प्रिय भगवान से मिलने के लिए वह भी धरती पर आने के लिए उत्सुक हुए।
शिव जी भी हुए उत्सुक
फिर उन्होंने सोचा कि यदि वे श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, तो उन्हें कुछ उपहार भी अपने साथ ले जाना चाहिए।
उपहार क्या दें?
शिव जी विचार में करवे लगे
अब वे यह सोच कर परेशान होने लगे कि ऐसा कौन सा उपहार ले जाना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय भी लगे और वह हमेशा उनके साथ रहे।
दधीचि की हड्डी
तभी शिव जी को याद आया कि उनके पास ऋषि दधीचि की महाशक्तिशाली हड्डी पड़ी है। ऋषि दधीचि वही महान ऋषि है जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर को त्याग दिया था।
दान दी थी हड्डियां
साथ ही हड्डियां दान कर दी थी। उन हड्डियों की सहायता से विश्वकर्मा ने तीन धनुष पिनाक, गांडीव, शारंग तथा इंद्र के लिए व्रज का निर्माण किया था।
बांसुरी का किया निर्माण
शिव जी ने उस हड्डी को घिसकर एक सुंदर और मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। गोकुल पहुंचते ही शिव जी ने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बंसी प्रदान की।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
