PUBLISHED Nov 23, 2025
रूट को टेस्ट में सबसे अधिक आउट करने वाले
इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट को टेस्ट फार्मैट में सबसे ज्यादा आउट करने वाले प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं रूट
Photo: ICC/FB
भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने रूट को अबतक टेस्ट में 11 बार आउट किया है।
जसप्रीत बुमराह
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पैट कमिंस ने जो रूट को अबतक टेस्ट क्रिकेट में 11 बार आउट किया है।
पैट कमिंस
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने जो रूट को टेस्ट में 10 बार आउट किया है।
जोश हेजलवुड
Photo: ICC/FB
भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने रूट को टेस्ट फार्मैट में अबतक 9 बार पवेलियन भेजा है।
रविंद्र जडेजा
Photo: Teamindia/FB
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने रूट को टेस्ट में 9 बार आउट किया है।
मिचेल स्टार्क
Photo: ICC/FB
नाथन लायन ने इंग्लैंड के इस अनुभवी बल्लेबाज को टेस्ट में अबतक 8 बार आउट किया है।
नाथन लायन
Photo: ICC/FB
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ने जो रूट को टेस्ट में 7 बार आउट किया है।
ट्रेंट बोल्ट
Photo: ICC/FB
