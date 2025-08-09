By Navaneet Rathaur
रक्षाबंधन पर केवल भाई नहीं इन लोगों को भी बांध सकते हैं राखी
रक्षाबंधन भाई-बहन के प्यार का पर्व है। इस खास पर्व पर बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके सुखमय जीवन की कामना करती हैं।
रक्षाबंधन
रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो प्रेम, विश्वास, और रक्षा के बंधन का प्रतीक है। बता दें कि यह पर्व सिर्फ भाई-बहन तक सीमित नहीं है।
रक्षाबंधन का महत्व
परंपरागत रूप से बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, जो उनकी लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना का प्रतीक है।
भाई को राखी
कई भारतीय परंपराओं में बहनें अपनी भाभी को भी राखी बांधती हैं, जो परिवार की एकता और सम्मान को दर्शाता है।
भाभी को राखी
रक्षाबंधन पर गुरु या शिक्षक को राखी बांधकर उनके मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए सम्मान प्रकट किया जा सकता है।
गुरु या शिक्षक को राखी
करीबी दोस्तों को राखी बांधकर भाई-जैसा रिश्ता बनाया जा सकता है, जो दोस्ती को और मजबूत करता है।
मित्रों को राखी
भारत में सैनिकों को राखी बांधकर उनकी बहादुरी और देश की सुरक्षा के लिए सम्मान प्रकट किया जाता है।
सैनिकों को राखी
पड़ोसी, चचेरे भाई या समाज के उन लोगों को राखी बांधी जा सकती है, जो परिवार जैसे हैं और रक्षा का वादा करते हैं।
सामाजिक रिश्तों को राखी
रक्षाबंधन पर भाई, भाभी, गुरु, मित्र, सैनिक और सामाजिक रिश्तों को राखी बांधकर प्रेम और रक्षा का बंधन मजबूत करें।
प्रेम का वैश्विक बंधन राखी
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
