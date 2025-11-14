By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 14, 2025
कौन पहन सकता है एक मुखी रुद्राक्ष, जानें नियम व फायदे
हिंदू धर्म में रुद्राक्ष का खास महत्व होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक, रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी।
मान्यता है कि इसे धारण करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।
कुल 14 प्रकार के रुद्राक्षों में से एक मुखी रुद्राक्ष को सबसे शक्तिशाली और दुर्लभ माना जाता है। चलिए इसे धारण करने के नियम और फायदे जानते हैं।
एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक है और इसे धारण करने से व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकते हैं।
वैसे एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन इसे धारण करने से पहले किसी जानकार से परामर्श लेना जरूरी होता है।
खासतौर पर जिन लोगों की कुंडली में चंद्र या शनि से संबंधित दोष होते हैं, उनके लिए यह अत्यधिक लाभकारी माना जाता है।
हालांकि इसे धारण करने के लिए लाल धागे के साथ पेंडेंट के रूप में पहनना चाहिए। कभी भी इसे काले रंग के धागे में नहीं पहनें इससे अशुभ प्रभाव पड़ता है।
इसे धारण करने से पहले रुद्राक्ष मंत्र और रुद्राक्ष मूल मंत्र का 9 बार जाप करना चाहिए। धारण करने से पहले ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का 108 बार जाप करें।
इस रुद्राक्ष को पहनने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। आर्थिक समृद्धि और सफलता प्रदान करता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
