PUBLISHED Sep 23, 2025
IAS से लेकर IPS को सस्पेंड करने का पावर किसके पास होता है?
IAS और IPS जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों को सस्पेंड करने का अधिकार सरकार के पास है। लेकिन सरकार में यह अधिकार किसके पास होता है? आइए जानें।
IAS और IPS
IAS और IPS ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत आते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, इसलिए सस्पेंड का अधिकार भी उच्च स्तर पर है।
ऑल इंडिया सर्विसेज
IAS अधिकारी को सस्पेंड करने का प्राथमिक अधिकार राज्य सरकार के पास है। केंद्रीय सरकार भी कर सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षण मिलता है।
IAS को सस्पेंड
IPS अधिकारी को सस्पेंड करने का अधिकार राज्य के गृह विभाग या केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। मुख्यमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री इसमें भूमिका निभाते हैं।
IPS को सस्पेंड
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत IAS/IPS को सस्पेंड करने से पहले कारण बताना जरूरी है। सस्पेंशन जांच के दौरान होता है।
अनुच्छेद 311 का महत्व
अगर IAS/IPS अधिकारी 48 घंटे से अधिक हिरासत में हो, तो स्वतः सस्पेंड माना जाता है। इस स्थिति में केंद्र सरकार की पुष्टि की जरूरत नहीं होती है।
डीम्ड सस्पेंशन नियम
रिव्यू कमिटी की मंजूरी के बिना IAS/IPS अधिकारी का सस्पेंशन 1 सप्ताह से अधिक नहीं रह सकता है। राज्य को केंद्र को 48 घंटे में सूचित करना होता है।
सस्पेंशन की समय सीमा
लंबे सस्पेंशन के लिए सिविल सर्विसेज बोर्ड या सेंट्रल रिव्यू कमिटी की सिफारिश जरूरी होती है। यह दुरुपयोग रोकती है।
रिव्यू कमिटी की भूमिका
भ्रष्टाचार, कर्तव्य में लापरवाही या कानून उल्लंघन पर ही IAS/IPS अधिकारी का सस्पेंशन होता है। हालांकि, यह जांच के लिए होता है, ना कि सजा के लिए।
सस्पेंशन के कारण
IAS/IPS सस्पेंड करने का पावर राष्ट्रपति के पास होता है। राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा लिए निर्णय पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति का ही होता है।
राष्ट्रपति के पास अधिकार
