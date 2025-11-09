By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 9, 2025
हिंदू धर्म: माता-पिता के ना होने पर लड़की का कन्या दान कौन कर सकता है?
हिंदू विवाह में कन्या दान सबसे पवित्र संस्कार है, जहां माता-पिता अपनी बेटी को वर को सौंपते हैं। लेकिन माता-पिता जीवित ना हों, तो यह दायित्व कौन निभाएगा? आइए जानें इसके बारे में।
लड़की का कन्या दान
शास्त्रों में सबसे पहले बड़ा भाई कन्या दान करता है। वह परिवार का उत्तराधिकारी बनकर बहन की रक्षा करता है। भाई का प्रेम और दायित्व कन्या को सम्मान देता है।
बड़ा भाई का अधिकार
अगर भाई ना हो, तो चाचा (पिता का भाई) कन्या दान कर सकता है। वह पितृवंश का प्रतिनिधि बनता है। कुल परंपरा को जीवित रखते हुए कन्या को आशीर्वाद देता है।
चाचा की भूमिका
चाचा के बाद मामा का अधिकार आता है। मामा बहन की बेटी को अपनी पुत्री मानता है। उसका स्नेह और आशीर्वाद विवाह में ममत्व की मिठास घोलता है।
मामा का ममत्व
निकट रिश्तेदार ना हो, तो दादा या परदादा कन्या दान करते हैं। वे परिवार की जड़ हैं। उनके आशीर्वाद से विवाह पवित्र, मजबूत और दीर्घकालिक होता है।
दादा-परदादा का आशीर्वाद
सगे भाई ना हो, तो चचेरा या सौतेला भाई भी यह कार्य कर सकता है। रक्त से अधिक कुल की एकता मायने रखती है। कन्या का सम्मान सर्वोपरि है।
चचेरे या सौतेले भाई
कोई पुरुष रिश्तेदार न हो तो कन्या स्वयं दान कर सकती है। इसे 'स्वयंदान' कहते हैं। यह नारी शक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक है। मान्यता है कि द्रौपदी ने ऐसा किया था।
स्वयं का दान
आधुनिक समय में परिवार की सहमति से पंडित या गुरु कन्या दान कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कन्या का कल्याण और संस्कारों की पवित्रता बनाए रखना है।
पंडित या गुरु की भूमिका
कन्या दान करने वाला व्यक्ति नैतिक, सम्मानित और कन्या का हितैषी होना चाहिए। उसका आशीर्वाद विवाह को मजबूती देता है, रिश्ता चाहे कोई भी हो।
दान करने वाले की योग्यता
कन्या दान रिश्ते का नहीं, विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। माता-पिता की अनुपस्थिति में भी परंपरा जीवित रहती है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
दिल से दान
