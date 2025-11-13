By Vimlesh Kumar Bhurtiya
ICC ODI रैंकिंग में रोहित-विराट का जलवा, जानिए टॉप 5 में कौन-कौन?

आईसीसी की वनडे रैंकिंग्स में रोहित शर्मा दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज हैं।

रोहित शर्मा नंबर वन

मौजूदा समय में रोहित शर्मा के 781 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे टॉप पर बने हुए हैं।

781 रेटिग पॉइंट्स

इस सूची में दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान के बल्लेबाज इब्राहम जादरान हैं। 

इब्राहम जादरान नंबर 2 पर

इब्राहम के 764 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे रोहित शर्मा से बहुत पीछे हैं।

764 रेटिंग पॉइंट्स

न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। 

डैरिल मिचेल

डैरिल मिचेल के मौजूदा समय में 746 रेटिंग पॉइंट्स हैं। वे शुभमन गिल से एक ही पॉइंट आगे हैं।

746 रेटिंग पॉइंट्स

भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस सूची में चौथे स्थान नंबर पर हैं।

शुभमन गिल नंबर 4 पर

शुभमन गिल के वनडे में 745 रेटिंग पॉइंट्स हैं। 

745 रेटिंग पॉइंट्स

विराट कोहली आईसीसी की ताजा जारी वनडे रैंकिंग में 5वें स्थान पर हैं। मौजूदा समय में कोहली के 725 रेटिंग पॉइंट्स हैं।

विराट कोहली नंबर 5 पर

