By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 24, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Health

सफेद या ब्राउन: कौन सा अंडा ज्यादा लाभकारी?

अंडा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है।

अंडा

इसमें पोषक तत्वों की भरमार होती है।

पोषक तत्वों की भरमार

अंडे आमतौर पर ब्राउन और सफेद दो प्रकार के होते हैं।

सफेद और ब्राउन अंडे

ऐसे में लोगों के मन में सवाल रहता है कि कौन सा अंडा सेहत के लिए ज्यादा लाभकारी होता है। आइए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।

कौन सा अंडा ज्यादा लाभकारी?

न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, अंडे का रंग मुर्गी की प्रजाति पर निर्भर करता है, उसमें मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर नहीं।

प्रजाति पर अंडे का रंग

ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ब्राउन और सफेद अंडे में मौजूद पोषक तत्वों में मामूली सा ही अंतर होता है।

मामूली सा अंतर

आमतौर ब्राउन अंडे ज्यादा महंगे मिलते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि यह स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभकारी है, जबकि ऐसा नहीं है।

ज्यादा महंगे होते हैं ये अंडे

न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, ब्राउन और सफेद अंडों में पोषक तत्वों का कोई फर्क नहीं होता है। दोनों में लगभग बराबर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन-बी12, विटामिन-डी, सेलेनियम और हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं।

कोई फर्क नहीं

ब्राउन अंडे में ओमेगा-3 फैटी ए़डिस अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यह बहुत मामूली अंतर होता है।

सिर्फ ओमेगा-3 फैटी एसिड अधिक

बादाम या काजू: क्या ज्यादा लाभकारी?

 Click Here