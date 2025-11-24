By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 24, 2025
सफेद या ब्राउन: कौन सा अंडा ज्यादा लाभकारी?
अंडा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है।
इसमें पोषक तत्वों की भरमार होती है।
अंडे आमतौर पर ब्राउन और सफेद दो प्रकार के होते हैं।
ऐसे में लोगों के मन में सवाल रहता है कि कौन सा अंडा सेहत के लिए ज्यादा लाभकारी होता है। आइए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, अंडे का रंग मुर्गी की प्रजाति पर निर्भर करता है, उसमें मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर नहीं।
ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ब्राउन और सफेद अंडे में मौजूद पोषक तत्वों में मामूली सा ही अंतर होता है।
आमतौर ब्राउन अंडे ज्यादा महंगे मिलते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि यह स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभकारी है, जबकि ऐसा नहीं है।
न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, ब्राउन और सफेद अंडों में पोषक तत्वों का कोई फर्क नहीं होता है। दोनों में लगभग बराबर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन-बी12, विटामिन-डी, सेलेनियम और हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं।
ब्राउन अंडे में ओमेगा-3 फैटी ए़डिस अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यह बहुत मामूली अंतर होता है।