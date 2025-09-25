By Vimlesh Kumar Bhurtiya
व्हाइट, ब्लू या पिंक, किस जर्सी में ज्यादा खूबसूरत लगती हैं स्मृति मंधाना?
स्मृति मंधाना का नाम भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की जानी-मानी क्रिकेटर्स में लिया जाता है।
स्मृति मंधाना
Pic Credit: Social Media
स्मृति मंधाना ने भारत के लिए वनडे, टी-20 और टेस्ट सभी फॉर्मेट खेले हैं और खेल रही हैं।
ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर
Pic Credit: Social Media
हाल ही में वे पिंक जर्सी में नजर आईं थीं। भारतीय टीम ने पिंक जर्सी ब्रेस्ट कैंसर की जागरुकता के लिए पहना था।
पिंक जर्सी में मंधाना
Pic Credit: Social Media
इस जर्सी में स्मृति मंधाना की खूबसूरती देखते ही बनती थी। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया और प्यार दिया।
देखते ही बनती है खूबसूरती
Pic Credit: Social Media
स्मृति मंधाना व्हाइट जर्सी में भी बेहद खूबसूरत नजर आती हैं।
व्हाइट जर्सी में भी सुंदर
Pic Credit: Social Media
टेस्ट क्रिकेट की जर्सी उन पर खूब फबती है। इस फोटो को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं।
खूब फबती है सफेद जर्सी
Pic Credit: Social Media
भारतीय टीम आमतौर पर ब्लू जर्सी में नजर आती है। इस जर्सी में भी मंधाना शानदार नजर आती हैं।
ब्लू जर्सी
Pic Credit: Social Media
18 नंबर की जर्सी वाली बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ब्लू जर्सी में भारत के लिए कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
स्थापित किए हैं कार्तिमान
Pic Credit: Social Media
वे ब्लू जर्सी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अपनी बल्लेबाजी के दम पर कई मैच जिता चुकी हैं।
भारत को जिताए हैं कई मैच
Pic Credit: Social Media
