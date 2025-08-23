By Dheeraj Pal
कछुए की अंगूठी किन राशियों को पहननी चाहिए और किसे नहीं?
वास्तु में कछुए की अंगूठी धारण करने वाले को धन, सौभाग्य, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने में मदद मिलती है।
कछुए की अंगूठी
लेकिन वास्तु की मानें, तो कछुए की अंगूठी कुछ राशियों के लिए शुभ होती है और कुछ राशियों के लिए अशुभ।
राशियां
यह अग्नि तत्व की राशि है। इसके जातक ऊर्जावान और उग्र स्वभाव के होते हैं। कछुए की ऊर्जा शांत और स्थिर होती है, जिससे कछुए की शीतलता इसके स्वभाव में असंतुलन ला सकती है।
मेष
कन्या राशि के लोगों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में इस राशि के लोगों को यह अंगूठी नहीं पहननी चाहिए।
कन्या राशि
जल तत्व की राशि होने के कारण यह अंगूठी इनके स्वभाव को और अधिक उग्र बना सकती है।
वृश्चिक
इसके अलावा मीन राशि के लोगों को भी कछुए की अंगूठी इन पर इसका प्रभाव आर्थिक और पारिवारिक समस्याएँ बढ़ा सकता है।
मीन राशि
सिंह राशि अग्नि राशि के होते हैं। इसके जातक नेतृत्व और तेजस्विता के प्रतीक होते हैं।
सिंह राशि
कछुआ स्थिरता और धीमे स्वभाव का प्रतीक है, जो इनके आत्मविश्वास और निर्णय-क्षमता पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है।
विपरीत प्रभाव
वृषभ, तुला और मकर राशि के लोगों के लिए यह अंगूठी धन, समृद्धि और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली मानी जाती है।
इन राशियों को पहननी चाहिए
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
