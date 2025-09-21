By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 21, 2025
अखंड दीपक में कौन सी बाती लगाना होगा शुभ?
शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है। नवरात्रि में कई घरों में कलश स्थापना के साथ-साथ अखंड दीपक जलाने का भी संकल्प लिया जाता है।
अखंड दीपक
हिंदू धर्म में दीपक जलाने का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। यह घर में सुख-शांति का प्रतीक माना गया है।
सुख-शांति का प्रतीक
मगर दीपक में लगाई जाने वाली बाती को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते है कि बाती रूई की होनी चाहिए या लाल धागे की।
कैसी हो बाती
रूई और लाल धागे की बाती दोनों का अलग-अलग महत्व है और दोनों को ही अखंड ज्योति में लगाया जा सकता है।
अलग-अलग महत्व
नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने के नियम होते हैं। इसमें शुद्ध कपास से बनी रूई की बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए, इसे सात्त्विक और पवित्र माना गया है।
नियम
ऐसा माना गया है कि अखंड ज्योति में रूई का प्रयोग करने से घर-परिवार में शांति, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि आती है।
सुख-समृद्धि
रूई की बाती से अखंड दीपक जलाना विशेष रूप से भगवान शिव, विष्णु और गणेश जी की पूजा में श्रेष्ठ माना जाता है।
रूई की बाती
अगर आप दुर्गा, काली, भैरव और हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, तो लाल मौली की बाती से आपको अखंड दीपक जलाना चाहिए।
साधना
नवरात्रि में लाल मौली की बाती से अखंड दीपक जलाने से आपके साहस, आत्मबल और शत्रु निवारण की शक्ति प्राप्त होती है।
लाभ
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
