बिहार में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना था?
भारतीय रेल का इतिहास काफी पुराना है। देश में पहली बार रेल की शुरुआत 1853 में हुई।
देश की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच ट्रेन दौड़ी थी। इस ऐतिहासिक घटना के बाद धीरे-धीरे रेलवे का नेटवर्क पूरे देश में फैलने लगा।
रेल न केवल परिवहन का साधन बनी, बल्कि इसने व्यापार, उद्योग और सामाजिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार में पहली बार कब रेल की शुरुआत हुई और पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना।
बिहार में पहली ट्रेन वर्ष 1862 में पहुंची थी। उस समय ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी पूरे उत्तर भारत में रेल लाइन बिछाने का काम कर रही थी।
इसी क्रम में हावड़ा से बनारस होकर रेल लाइन को पटना तक बढ़ाया गया।
उस दौर में ट्रेन को देखकर लोग अचरज में पड़ जाते थे, क्योंकि ये उनके लिए बिल्कुल नई और अनोखी चीज थी।
बिहार का पहला रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन था, जिसे 1862 में ही बनाया गया।
पटना शहर गंगा नदी के किनारे बसा होने के कारण व्यापार और प्रशासनिक दृष्टि से पहले से ही महत्वपूर्ण था।
पटना जंक्शन की स्थापना ने न केवल बिहार की राजधानी को बल्कि आसपास के इलाकों को भी राष्ट्रीय धारा से जोड़ दिया।
