भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था?

आज हमारे देश में एक से बढ़कर एक हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। जहां लाखों लोग अपना भविष्य संवार रहे हैं।

इंजीनियरिंग कॉलेज

लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहां और कब शुरू हुआ था? 

देश का पहला कॉलेज

देश के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की कहानी दिलचस्प है। शुरुआत में इस कॉलेज में क्लासरूम नहीं थे।

नहीं थे क्लासरूम

तब पहले बैच के स्टूडेंट्स तंबू में बैठकर पढ़ाई करते थे। देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज आजादी से करीब सौ साल पहले अंग्रेज शासन के दौरान शुरू हुआ था।

तंबू में की पढ़ाई

उस समय सड़कों, पुलों और नहरों का निर्माण करने के लिए ट्रेनी इंजीनियर्स की जरूरत थी।

जरूरत

इसी वजह से 1847 में उत्तराखंड जो तब उत्तर प्रदेश था में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव रखी गई।

रुड़की

बाद में इस कॉलेज का नाम बदलकर रुड़की विश्वविद्यालय कर दिया गया और 1949 में इसे भारत का पहला मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज माना गया।

रुड़की विश्वविद्यालय

फिर 2001 में इसका दर्जा बदलकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की कर दिया गया।

IIT रुड़की

1846 में कॉलेज बनने से पहले सहारनपुर में इंजीनियरिंग की पहली क्लास तंबू में लगाई गई। पहले बैच में सिर्फ 20 छात्र थे जिन्हें ब्रिटिश शिक्षकों ने सिविल इंजीनियरिंग सिखाई।

पहला बैच

उस दौर में गंगा नहर का निर्माण हो रहा था। इसकी जिम्मेदारी कर्नल कॉटले को मिली थी।

जिम्मेदारी

