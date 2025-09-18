By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 18, 2025
Health
कीवी में कौन सा विटामिन पाया जाता है
खट्टा-मीठा फल कीवी लोग बड़े चाव से खाते हैं। इसे खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद भी होता है।
कीवी
कीवी को विटामिन्स, मिनरल्स का पावरहाउस माना जाता है। इससे कई बीमारियां दूर हो सकती हैं।
सेहत के लिए वरदान
चलिए आपको बताते हैं कीवी में कौन सा विटामिन पाया जाता है। साथ ही इससे सेहत को क्या फायदा होगा।
कौन सा विटामिन
कीवी में विटामिन सी, ई, के पाया जाता है। ये विटामिन्स शरीर के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं।
विटामिन्स
इसके अलावा कीवी में जिंग, फोलेट, पोटैशियम, आयन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं।
खनिज
इम्यूनिटी बूस्टर
कीवी में मौजूद विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनायेगा। इससे सर्दी-खांसी नहीं होगी।
बाल-त्वचा
कीवी में विटामिन ई भी पाया जाता है, जो त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होता है।
खून की कमी
हीमोग्लोबिन कम होने पर कीवी खाने की सलाह दी जाती है। इसमें मौजूद आयरन ब्लड सेल्स बढ़ाता है।
वेट लॉस
कीवी में फाइबर भी भरपूर होता है, इससे पेट भरा रहता है। वेट लॉस में हेल्प मिलती है।
हार्ट हेल्थ
कीवी में मौजूद पोटैशियम हार्ट हेल्थ को बेहतर करता है। इससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है।
