By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 06, 2025
Health
मखाना में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है
मखाना खाना सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसमें कई जरूरी तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं।
मखाना
मखाना में खासतौर पर प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटैशियम, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे तत्व होते हैं।
क्या पाया जाता है
मखाना में मौजूद कैल्शियम हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा माना जाता है।
हड्डियां करें मजबूत
वजन घटाने में भी मखाना मदद करता है। इसमें मौजूद फायबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है।
वेट लॉस
मखाना में मौजूद अन्य तत्व शरीर में ऊर्जा देते हैं। साथ ही बॉडी को चुस्त रखने में मदद करते हैं।
बॉडी एनर्जी
हार्ट हेल्थ
मखाना खाने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और इससे हार्ट हेल्दी बना रहता है।
पाचन तंत्र
मखाना खाने में काफी हल्का होता है। ऐसे में ये पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है। पेट की समस्याओं को भी दूर रखता है।
कैसे खाएं
मखाना आप ऐसे ही खा सकते हैं या फिर घी में भूनकर भी। इसे आप दलिया, खीर में डालकर भी खा सकते हैं।
