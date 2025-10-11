By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 11, 2025
Faith
गरुड़ पुराण: गलत कर्मों के कारण ऐसे लोगों को मिलती है नरक की सजा
हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को महा पुराण माना गया है। इस ग्रंथ में मृत्यु, स्वर्ग और नरक का जिक्र किया गया है।
गरुड़ पुराण
गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के अनुसार मिलने वाले कर्मफलों के बारे में विस्तार से बताया गया है।
कर्मफल
जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उन्हें नरक में अलग-अलग सजाएं मिलती हैं। आइए जानते हैं कि किस कर्म की क्या सजा मिलती है।
नरक में सजा
जो लोग निर्दोष को सताते हैं और बंदी बनवाते हैं, नरक में उन्हें लोहे की धधकती जमीन पर सजा मिलती है।
निर्दोष को सताना
गरुड़ पुराण के अनुसार, पराई स्त्री के साथ संभोग करने वाले लोगों को लोहे की बड़ी चट्टान के नीचे दबाकर सजा दी जाती है।
पराई स्त्री
शराब का सेवन करने वाले ब्राह्मणों को लाखों जलते शोलो के बीच जलाया जाता है।
शराब का सेवन
गरुड़ पुराण के मुताबिक, ब्राह्मणों के हत्यारों और दूसरों की जमीन हड़पने वालों को नरक में गर्म अंगारों के बीच रखा जाता है।
ब्राह्मणों की हत्या
बड़े-बुजुर्गों का अपमान करने वालों को नरक की आग में डुबोया जाता है।
बुजर्गों का अपमान
जो लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें वैतरणी नदी के कष्ट भोगने पड़ते हैं।
पद का गलत इस्तेमाल
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
