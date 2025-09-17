कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है?

By Dheeraj Pal
पेड़-पौधे भविष्य लिए बेहद जरूरी हैं। आज हम सांस ले रहे हैं, तो पेड़-पौधों की ही देन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सा पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देते हैं।
हालांकि असल में किसी भी पेड़ को लेकर ये कहा नहीं जा सकता है कि यह पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है।
कौन सा पेड़ कितना ऑक्सीजन देगा, यह पेड़ की पत्तियों, पेड़ की उम्र और उसके आकार पर निर्भर करता है।
जिन पेड़ों का छत्र यानी क्राउन बड़ा होता है और जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता ज्यादा होती है, वे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं।
ऐसे पेड़ की लिस्ट में कई नाम शामिल हैं। जैसे- परिपक्व ओक, मेपल, डगलस फर, पीपल।
पीपल के पेड़ की बात करें, तो यह 60 से 80 फीट तक लंबा हो सकता है. यह पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। पीपल दिन और रात ऑक्सीजन छोड़ता है।
इस पेड़ को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी कहते हैं। यह बहुत लंबा हो सकता है और यह पेड़ कितनी ऑक्सीजन उत्पादित करता है ये उसकी छाया कितनी है, इस पर निर्भर करता है।
इस पेड़ को एक एवरग्रीन पेड़ कहा जाता है और पर्यावरणविदों की मानें तो यह एक नैचुरल एयर प्यूरीफायर है।
ये पेड़ प्रदूषित गैसों जैसे कार्बन डाई ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन को हवा से ग्रहण करके पर्यावरण में ऑक्सीजन को छोड़ता है।
अशोक का पेड़ न सिर्फ ऑक्सीजन उत्पादित करता है बल्कि इसके फूल पर्यावरण को सुंगधित रखते हैं और उसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं।
