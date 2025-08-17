By Deepali Srivastava
अनार का जूस किस समय पीना चाहिए
अनार लोग खाना भी पसंद करते हैं और इसका जूस भी फायदेमंद होता है। अनार खाने से खून की कमी नहीं होती और अन्य बीमारियों से बच सकते हैं।
अनार का जूस
अनार में विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, पोटेशियम, पॉलीफेनोल्स और एलेजिक एसिड जैसे जरूर तत्व पाये जाते हैं।
पोषक तत्व
लेकिन क्या आप जानते हैं अनार का जूस पीने का सही समय कब होता है। किस समय पीने से ये ज्यादा फायदा करेगा।
कब पिएं
अनार की तासीर ठंडी होती है। ऐसे में इसके जूस को शाम के बाद पीने से ये नुकसान कर सकता है।
ठंडी तासीर
किस समय
अनार का जूस आप सुबह के नाश्ते के साथ पी सकते हैं या फिर दोपहर तक किसी भी समय पी लें।
हीमोग्लोबिन
अनार का जूस रोजाना पीने से शरीर में खून की कमी नहीं होगी। इससे हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रहता है।
हेल्दी हार्ट
अगर आप रोजाना अनार का जूस पीते हैं, तो दिल भी स्वस्थ रहेगा। हार्ट से संबंधी बीमारियां नहीं होंगी।
वेट लॉस
अनार के जूस में ऐसे कई तत्व होते हैं, जो वेट लॉस करने में हेल्प करते हैं। इससे आपका वजन कंट्रोल में रहेगा।
स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी
अनार का जूस पीने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है लेकिन इसे सही समय पर पीना चाहिए। अगर शाम या रात में पिएंगे तो सर्दी-खांसी हो सकती है।
स्किन
अनार का जूस आपकी स्किन के लिए भी हेल्दी होता है। इससे त्वचा पर कोलेजन बढ़ता है और नेचुरल ग्लो आता है।
