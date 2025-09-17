By Vimlesh Kumar Bhurtiya
भारत के कौन-कौन से राज्य बंगाल की खाड़ी को छूते हैं?

भारत तीन तरफ से समुद्र और एक तरफ से हिमालय पर्वत से घिरा हुआ देश है।

भारत का भूगोल

भारत में नक्शे के नीचे दक्षिण के समुद्र को हिंद महासागर, पू्र्व के समुद्र को बंगाल की खाड़ी और पश्चिम के समुद्र को अरब सागर कहते हैं।

तीन महासागर

इस आर्टिकल में हम आपको पूर्वी समुद्र यानी बंगाल की खाड़ी को कौन-कौन से भारतीय राज्य टच करते हैं इसके बारे में बताएंगे।

पूर्वी समुद्र तटीय राज्य

सीधे तौर पर आप ये समझिए कि हम आपको पूर्व में स्थित भारत के समुद्रतटीय राज्यों के बारे में बता रहे हैं।

जानिए कौन-कौन से राज्य

बंगाल की खाड़ी के किनारे भारत के चार राज्य हैं।

चार राज्य 

बंगाल की खाड़ी को छूने वाला प्रमुख तटीय राज्य पश्चिम बंगाल है। इस महासागर का नाम बंगाल की खाड़ी भी बंगाल के नाम पर ही रखा गया है।

पश्चिम बंगाल

ओडिशा का भी ज्यादातर क्षेत्रफल बंगाल की खाड़ी को टच करता है। यह भारत का एक प्रमुख समुद्रतटीय राज्य है। यहां घूमने के लिए अच्छी जगहें हैं।

ओडिशा

आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु भी बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे समुद्रतटीय राज्य हैं।

आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु

इन चार राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का भी एक तटीय क्षेत्रफल बंगाल की खाड़ी से सटा है।

पुडुचेरी 

