भारत के कौन-कौन से राज्य अरब सागर के किनारे हैं?
भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है। इनके नाम अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी हैं।
भारत का समुद्र से घिराव
बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व तटीय राज्यों को छूता है।
बंगाल की खाड़ी
वहीं, हिंद महासागर भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है।
हिंद महासागर
जबकि, अरब सागर भारत के पश्चिम तटीय राज्यों को छूता है।
अरब सागर
आज हम आपको बताएंगे कि अरब सागर भारत के किन राज्यों की सीमाओं को छूता है।
अरब सागर से टकराने वाले भारतीय राज्य
अरब सागर गुजरात के ज्यादातर क्षेत्रफल से टकराता है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा समुद्र तटीय राज्य है।
गुजरात
अरब सागर महाराष्ट्र को भी टच करता है। मुंबई जैसे शहरों में जाकर समुद्र देखा जा सकता है।
महाराष्ट्र
इन दो बड़े राज्यों के अलावा गोवा, कर्नाटक और केरल से भी अरब सागर सीधे टकराता है।
गोवा, कर्नाटक और केरल
दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश भी अरब सागर के तट में हैं।
ये केंद्र शासित प्रदेश भी
